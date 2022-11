Licia Ronzulli, il gesto che nessuno ha notato: chi zittisce in Senato

17 novembre 2022 a

a

a

Licia Ronzulli non è il tipo che le manda a dire. La capogruppo di Forza Italia al Senato è intervenuta in Aula all'interno del dibattito parlamentare. Ma durante il suo intervento durato qualche minuto, alle sue spalle qualcosa è andato per il verso sbagliato. Infatti come mostrano alcune immagini, il senatore Claudio Lotito seduto alle spalle della Ronzulli era intento a conversare coi i compagni di banco del Senato. Una circostanza che di fatto ha disturbato la Ronzulli che ha reagito subito all'affronto del collega azzurro. La Ronzulli infatti ha fatto un gesto con la mano, uno schiocco con le dita per cercare di zittire proprio Lotito.

Il presidente della Lazio è subito tornato al silenzio ma di certo nella sua espressione in Aula si è letto tutto lo stupore e l'imbarazzo per il gesto della Ronzulli. La capogruppo azzurra ha mostrato quel carattere che da sempre la distingue e non è rimasta affatto ferma davanti a quella conversazione alle sue spalle durante il suo intervento in Aula. La Ronzulli infatti non c'ha pensato su due volte e con un colpo di dita ha chiesto l'immediato silenzio del suo gruppo. Insomma un gesto che ribadisce ancora una volta quanto sia determinata la Ronzulli a portare avanti il suo ruolo di capogruppo azzurro.