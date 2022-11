Sondaggio Ghisleri, Salvini spicca il volo: una crescita vorticosa per la Lega

19 novembre 2022 a

a

a

La discussione sull'accoglienza dei migranti affoga il Movimento Cinque Stelle e premia la Lega di Matteo Salvini. Lo rivela l'ultimo sondaggio realizzato da Euromedia Research per il programma Porta Porta di Bruno Vespa. Alessandra Ghisleri sul Corriere della Sera spiega che la posizione ambigua di Giuseppe Conte sul tema immigrazione ha finito per favorire il Carroccio che torna sopra il 10 per cento con il 10,2% di consensi con un + 1,2% in 15 giorni, ma anche il Partito democratico che ha guadagnato quasi un punto (17,4%) ed è tornato a essere il secondo partito alle spalle di Fratelli d'Italia (28,5%).

Video su questo argomento "Tirare dritto senza indietreggiare": immigrati, il leghista Romeo detta la linea

La distanza del Pd con il Movimento 5 Stelle è minima - lo 0,9% - ma Enrico Letta spera che con le primarie per scegliere il nuovo segretario e con il Congresso il vantaggio possa aumentare. Del resto, spiega la Ghisleri, il Congresso di un partito politico o di un movimento registra sempre un inequivocabile interesse da parte dei suoi sostenitori con il risultato d'istruire e implementare il consenso stesso. "I congressi, come le grandi manifestazioni di parte", puntualizza la direttrice di Euromedia Research, "sono in grado di riattivare quelle cellule, talvolta anche dormienti, che si sentono nuovamente implicate nei passaggi importanti della storia del nostro Paese".