Luigi Di Maio inviato Ue? "Uno sputo in faccia", esplode la rabbia

Alla fine, la vignetta meno cattiva raffigura Gigino in versione «Tonno Rio Maio», con il faccione sorridente dell'ex ministro degli Esteri che spunta dalla famosa scatoletta aperta (proprio come i Cinquestelle dovevano spalancare il Parlamento, do you remember?). In rete la nomina a inviato europeo nel Golfo Persico del trombato fuoriuscito grillino proprio non va giù. E si moltiplicano i "meme" ironici.

Qualcuno lo rivede nei panni del bibitaro (forse anche in omaggio ai mondiali di calcio al via oggi) rigorosamente analcolico; altri lo vedono rivestito da un burqa, qualcuno invece il neo inviato nel Golfo Persico lo raffigura impegnato in rilassanti bagni salati. I più, però, memori del volo dell'ex ministro al ristorante Nennella di Napoli durante la campagna elettorale, nelle acque del Golfo vorrebbero farcelo planare con un unico lancio: dal Golfo di Napoli direttamente a quello Persico.

«Da drone volante a drone marino», ironizzano. Qualcun altro si chiede se la nomina sia arrivata «per la conoscenza perfetta dell'inglese o dei congiuntivi?». Osho sostiene che potrebbe essere l'inviato Ue per il gas in quanto esperto di bibite gassate...

Stipendio da 12mila euro a Di Maio? Quelle (brutte) voci su Mario Draghi

Non tutti, a dire la verità, l'hanno presa con ironia. Su Twitter, ad esempio, i post dedicati alla nuova vita di Di Maio sono tantissimi. E in molti la rabbia supera la voglia di scherzarci su. «Da bibitaro a inviato speciale Ue. Dodicimila euro al mese. Una vergogna», si legge in rete. E ancora: «Ogni promessa è debito. Uscito dalla porta e rientrato dalla finestra. La ricompensa per aver creato la scissione del M5S».

«Stavolta avete passato il segno. Non si prendono in giro gli elettori così. No a Di Maio». «Di Maio emissario Ue nel Golfo? Uno sputo in faccia, metaforico, agli elettori italiani che lo hanno escluso dal Parlamento. Draghi non cessa di fare danni». Si potrebbe continuare, ma il messaggio è già abbastanza chiaro, no?