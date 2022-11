Soumahoro, Flavio Tosi si scatena: "Sputt*** e piagnisteo, tutto sbagliato"

22 novembre 2022 a

"Io e Forza Italia siamo da sempre garantisti e quindi il garantismo deve valere sempre per chiunque, a maggior ragione nei confronti del tuo avversario politico": Flavio Tosi, ospite di Omnibus su La7, ha commentato così il caso Soumahoro. Caso scoppiato dopo la notizia delle indagini sulla gestione di una cooperativa, che comunque non riguarda il deputato in prima persona. "Quindi Soumahoro è stato trattato male dalla destra?", gli ha chiesto allora la conduttrice Alessandra Sardoni.

Alla domanda della giornalista, il deputato di Forza Italia ha risposto: "Lui ha avuto a livello mediatico lo stesso trattamento che capita a tutti gli indagati che sono politici, ossia lo spu**anamento mediatico e l'impressione - perché poi questa è la cosa negativa - da parte di chi legge, guarda e ascolta, che il deputato sia colpevole prima ancora che cominci un processo, che tra l'altro non lo vede nemmeno indagato".

Tosi, però, ha criticato apertamente e duramente il video che Soumahoro ha girato e pubblicato in lacrime dopo le ultime vicende che lo hanno riguardato: "La sua reazione mi pare francamente sbagliata nei modi e nei toni. In una vicenda come questa il piagnisteo da parte di un deputato della Repubblica era da evitare".