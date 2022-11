Soumahoro, "neanche i cani": cos'hanno trovato nelle coop

22 novembre 2022 a

a

a

La posizione di Aboubakar Soumahoro vacilla. Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra italiana è al centro della cronaca, politica e giudiziario. Le cooperative di moglie e suocera sono sotto la lente di ingrandimento della Procura di Latina. Le accuse sono delle più pesanti se si considera che il sindacalista si è presentato come il difensore dei diritti dei più deboli. Karibu e il consorzio Aid sono state denunciate per presunte irregolarità nei pagamenti degli stipendi e per aver fatto lavorare alcuni lavoratori in condizioni pessime.

"I soldi delle raccolte fondi...". Soumahoro, quando inizia a crollare tutto

Quanto basta a sollevare il polverone fuori e dentro il suo partito. "Ho commesso questa leggerezza", sarebbe stato lo sfogo riportato dal Corriere della Sera del co-portavoce Europa Verde, Angelo Bonelli. È stato lui infatti a spingere per una sua candidatura. Ma non è tutto, perché a dire la sua ci pensa anche l'ex senatrice di Sinistra Italiana, Elena Fattori, che nel 2019 fece un sopralluogo nelle due cooperative al centro dell'indagine della procura di Latina. Si tratta di posti "indecenti, al limite del fatiscente dove non ospiterei neanche i cani" afferma Fattori.

"Il video in cui piange?". Bomba-Camusso: cosa è successo davvero a Soumahoro

A peggiorare la già grave situazione di Soumahoro e famiglia alcune foto. Mentre il deputo piangeva a favor di social network spiegando che la moglie era attualmente disoccupata, Liliane Murekatete pubblicava scatti con tanto di borse e occhiali di lusso in hotel pluristellati. Quanto basta a farle guadagnare a Latina il nomignolo di Lady Gucci. Intanto si respira un clima tesissimo tra Verdi-Sinistra e il deputato, tanto che stando a diverse indiscrezioni domani Soumahoro dovrebbe essere convocato per un chiarimento.