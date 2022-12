Fabio Rampelli: "È lei il candidato?", la risposta spiega molte cose

05 dicembre 2022 a

“È lei il candidato nel Lazio, no? Mii dia una notizia per una volta”. Così Tiziana Panella ha provato a ottenere uno scoop politico da Fabio Rampelli, vice-presidente della Camera nonché meloniano doc che viene dato come probabile candidato del centrodestra per la Regione Lazio. Il diretto interessato non ha però voluto sbottonarsi davanti alle telecamere di Tagadà, su La7.

“Noi stiamo lavorando per trovare il candidato migliore - ha dichiarato - il centrodestra è comunque compatto rispetto alla sinistra, stiamo lavorando sul programma. Di nomi ce ne sono fin troppi in giro, tutti perfettamente in grado di fare il presidente della Regione, più avanti verrà definito il nome. Io mi sono messo a disposizione dei cittadini e del mio partito: quando mi è stato chiesto - si è limitato a dire Rampelli - ho dato la mia disponibilità”. Per avere la certezza se sia lui o qualcun altro il candidato del centrodestra nel Lazio bisognerà quindi aspettare ancora qualche settimana.

Prima di andare a Tagadà, Rampelli è intervenuto anche ad Agorà, dove ha partecipato ad un’accesa discussione sul Pos: “Chi paga la commissione bancaria? Oggi la pagano i consumatori oppure i commercianti se non ritoccano i prezzi i quali vedono conseguentemente diminuire il loro incasso mensile perché costretti a pagare le commissioni bancarie. Ricordo che la moneta contante al contrario di quella elettronica che appartiene alle banche è gratuita e appartiene al cittadino”.