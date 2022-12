In Onda, Calenda contro il governo: "Quattro mancette"

18 dicembre 2022 a

"La manovra che doveva essere il cambiamento è una manovra con quattro mancette": Carlo Calenda lo ha detto nello studio di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda, su La7. "I populisti sono così, - ha proseguito il leader del Terzo Polo, attaccando il governo - lo è stato Salvini, i Cinque Stelle che arrivano al 33% perché attaccano senza dare soluzioni e poi si sgonfiano. Ne abbiamo visti in passato di questi fenomeni e sono stanco".

L'ex ministro, poi, ha addirittura lanciato un allarme sulla Legge di Bilancio: "Il rischio dell'esercizio provvisorio c'è". E ancora: "Stanno facendo un grande macello sugli emendamenti". Poi ha sottolineato come il governo stia dando "un segnale di incapacità di gestire la legge di Bilancio. Una manovra che dentro non ha assolutamente nulla".

Intanto si è scatenato il caos nell'aula della Commissione Bilancio alla Camera. Al centro della discussione la Manovra. Le opposizioni hanno deciso di lasciare l'aula in segno di protesta contro il governo. Di conseguenza la seduta è stata sospesa. "La Manovra di bilancio se la fanno da soli, sono 7 volte che dicono che daranno il pacchetto di emendamenti del governo, due ore prima dell'arrivo del ministro. Il pacchetto non c'è, il ministro verrebbe solo a fare il comizio, non glielo consentiamo", ha detto la capogruppo Pd Debora Serracchiani.