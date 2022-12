Stasera Italia, Tremonti promuove la Meloni: "La prima di una serie"

21 dicembre 2022 a

"Date le condizioni economiche, sociali, di tempo, e dati i pochi soldi a disposizione, di cui molti sono stati utilizzati per le bollette, rendendo bassa la cifra spendibile, credo sia una buona finanziaria": Giulio Tremonti, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha detto la sua sulla manovra, che sta facendo parecchio discutere in queste ore. Secondo il deputato ed ex ministro, si tratta di un buon lavoro anche "considerando che è la prima di una serie di quattro successive finanziarie".

"Quindi la stabilità è comunque già un valore...", ha commentato la Palombelli. E Tremonti ha ribadito: "Si, è stata scritta in queste condizioni. E assumendo e immaginando che - data la maggioranza in Parlamento - non sarà solo questa, ma ce ne saranno anche altre in futuro".

A dare un giudizio sulla manovra è stato pure un altro ospite del programma, il giornalista Sebastiano Barisoni, che ha detto: "Darei una sufficienza alla manovra perché riprende per alcuni elementi la manovra di Mario Draghi. Darei anche il beneficio del dubbio... Perché oggi c'è molta polemica ma i tempi di questa finanziaria sono stati tempi assurdi, non si è mai votato a settembre, è stato il vulnus che io ho sottolineato fin dall'inizio, ovvero aprire una crisi di governo in quella data. Se si aspettava marzo avrebbe vinto comunque il centrodestra".