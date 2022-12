Serracchiani, la frase "rubata" che dice tutto: "Poiché il Pd è in estinzione..."

28 dicembre 2022 a

a

a

Lo psicodramma del Pd è tutto riassunto dalla mossa. Di Giuseppe Conte, però: quella di candidare per il Movimento 5 Stelle alla presidente della Regione Lazio Donatella Bianchi, celebre volto Rai, conduttrice della trasmissione Linea Blu, ex presidente di WWF Italia. Un identikit che mette in grossa crisi il Nazareno, visto che rischia di pescare i voti sia dagli elettori più tele-dipendenti sia da quelli vicini alle tematiche ambientaliste.

"Il segretario del Pd a Sanremo". Occhio al nome: Serracchiani, imbarazzo a Rai3 | Video





Proprio per questo, da ambienti vicini al governatore uscente Nicola Zingaretti filtra un sospetto: Conte, da astuto stratega che negli ultimi mesi ha sbagliato poco o nulla, avrebbe deciso di puntare sulla Bianchi non tanto con la speranza di farla eleggere, quando di farle un grande spot per poterla poi eleggere nel 2024 al Parlamento europeo, dove i 5 Stelle puntano sia a superare il Pd sia a entrare a far parte del gruppo dei Verdi. Anche in questo caso, la Bianchi sarebbe la testimonial perfetta.





Intanto, però, a Roma c'è chi trema e chi ride. Federico Palmaroli, ineffabile Osho del Tempo, nella sua foto-rubrica in prima pagina sul quotidiano romano sbatte Debora Serracchiani ed Enrico Letta, intenti a parlottare in Parlamento. "Ma non la potevamo candidà noi visto che è esperta di specie in via d'estinzione?", chiede la Serracchiani al segretario uscente, a proposito della Bianchi. E' solo satira, ma piace pensare che sia andata effettivamente così.