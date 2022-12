Pd, sondaggio riservato: crolla pure nella roccaforte

29 dicembre 2022 a

a

a

Un sondaggio allarma il Pd: si tratta della rilevazione realizzata da Izi, che certifica la clamorosa disfatta del centrosinistra contro il centrodestra nel Lazio. Stando alle cifre, a spuntarla dovrebbe essere il candidato del centrodestra Francesco Rocca. In seconda posizione il dem Alessio D'Amato. Al terzo posto la candidata scelta dal M5s, Donatella Bianchi. A giocare un ruolo fondamentale in questo caso sono le ormai note divisioni all'interno del campo di centrosinistra.

Dal sondaggio realizzato per Repubblica emerge come la distanza che separa l'assessore alla Sanità dall'ex presidente della Croce Rossa sia piuttosto ampia: quasi 8 punti percentuali, con Rocca che ottiene il 42,6% dei consensi e D'Amato che invece raggiunge il 34,8%. Bianchi si ferma al 18,3%, una posizione lontanissima sia dal possibile vincitore sia dal candidato del Pd. "Continua il suicidio dell'opposizione, centrosinistra e M5s, che si consegnano alla destra anche in Regione Lazio, così come avvenuto alle elezioni politiche e in Parlamento - ha commentato Giacomo Spaini, amministratore delegato di Izi Spa -. La mancata alleanza tra centrosinistra e M5S letteralmente regala la vittoria agli avversari e quindi al candidato della coalizione di centrodestra Francesco Rocca".

Se le cifre di questa rilevazione si rivelassero vere, il Lazio rappresenterebbe l'ennesima roccaforte persa dalla sinistra e consegnata alla destra. Il sondaggio approfondisce anche il legame tra il Pd e il M5s: se il tentativo del presidente Giuseppe Conte era quello di rosicchiare voti al Pd, pare che in questo caso la strategia non funzioni. Arrivando terza, infatti, la Bianchi non entrerebbe nemmeno in consiglio regionale se non presentandosi anche da capolista. Resta alta, infine, la fetta di elettori che potrebbe decidere di non andare a votare: si tratterebbe del 30,3%.