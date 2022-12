Sergio Mattarella, il discorso di fine anno? Da dove parla: clamorosa novità

31 dicembre 2022 a

a

a

Si terrà domani sera, con diretta a reti unificate, il tradizionale discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dal Quirinale non trapela nulla, ma le ultime indiscrezioni parlano di una location inedita per il messaggio agli italiani: Mattarella dovrebbe parlare infatti da una postazione nell'ala neoclassica del palazzo. Il presidente dovrebbe parlare in piedi, senza eccedere nei tempi e rivolgendosi direttamente ai cittadini. Non dovrebbe essere insomma una riedizione del discorso rivolto alle Alte cariche dello Stato. Tra i temi che saranno affrontati dal presidente della Repubblica dovrebbero esserci anche il conflitto russo-ucraino (con tutte le sue conseguenze negative), il tema del lavoro, il futuro dei nostri giovani. C'è chi scommette che tra le parole chiave Mattarella insisterà molto sui concetti di "solidarietà", "visione", "responsabilità" e "comunità". Il presidente della Repubblica è tornato negativo al Coronavirus nella giornata di martedì, dopo ben quindici giorni di positività: Mattarella ha trascorso solo i primi giorni dell'infezione con modeste linee di febbre, senza mai avere sintomi di rilievo. Dopo aver lavorato in isolamento per alcuni giorni, è tornato dunque alle sue normali attività.