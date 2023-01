Pd, la pietra tombale di Rosy Bindi: "Non voterò nessuno"

12 gennaio 2023 a

Rosy Bindi non voterà alle primarie del Pd. Lo ha detto chiaro e tondo nel corso di un collegamento con Tiziana Panella, che l’ha invitata a Tagadà, su La7, per parlare di quanto sta succedendo nell’universo dem. Ieri è stato raggiunto l’accordo tra Bonaccini e Schlein per il voto online, che verrà concesso solo per tre casistiche. Durante la direzione del Pd sono arrivate anche le critiche dell’uscente Letta, che ha dichiarato che “sui contenuti siamo riusciti a farci del male nel racconto esterno”.

“Spero che il nuovo segretario darà una linea - ha commentato Bindi a Tagadà - io non vado a votare perché non mi convince nessun candidato e perché non si vota su una linea. Se ci fosse stato da scegliere… i candidati sono molto diversi tra loro, però non so se avete notato ma non ci troviamo di fronte a piattaforme contrapposte: nessuno di loro ha avuto il coraggio di presentare qualcosa che non deve mettere a rischio l’unità del partito, ma la deve ricostruire attorno a qualcosa di molto preciso e molto chiaro, che a mio avviso non c’è”.

Quindi la Bindi ha ribadito che non andrà a votare alle primarie del Pd: “Ci sono naturalmente le storie delle varie persone candidate, però non andrò a votare perché sarebbe anche una contraddizione da parte mia. È troppo tempo che mi sono limitata a fare commenti a bordo campo, quindi non giocando più la partita - ha chiosato - non capisco perché dovrei votare”.