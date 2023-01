L'aria che tira, Fazzolari demolisce il giornalista: "Se lei non capisce..."

13 gennaio 2023 a

"Se lei non lo capisce può chiedere a un economista". Myrta Merlino, a L'aria che tira, si collega al volo con Giovanbattista Fazzolari, uomo-macchina di Fratelli d'Italia ma soprattutto sottosegretario all'Attuazione del programma. Davanti a Palazzo Chigi il fidatissimo braccio destro della premier Giorgia Meloni, circondato da giornalisti, microfoni e taccuini, sta parlando del caro benzina, del caso accise e della trattativa con i gestori delle stazioni di servizio.

Lo sciopero annunciato dai benzinai è stato "congelato", ma la polemica politica (anche dentro la maggioranza) resta accesa. L'Iva incassata dal mancato taglio daelle accise sui carburanti, spiega Fazzolari, non servirà allo Stato per fare cassa: "L'Iva aumentata verrà utilizzata per ridurre le accise" nei prossimi mesi. "Così è scritto sul programma - puntualizza l'esponente di FdI -, è sufficiente prenderlo e leggerlo e se qualcuno non lo capisce, come lei, è sufficiente chiamare un economista, prendere un professore di economia e chiedergli: scusi, che vuol dire questa frase? Questo è quello che è accaduto. Continuare a parlare di questo a noi sembra una perdita di tempo". Risposta tranchant, quasi brutale, a chi soprattutto a sinistra ha accusato la Meloni di aver "tradito" le promesse fatte in campagna elettorale.



"La protesta dei benzinai esagerata? No - risponde ancora Fazzolari ai giornalisti - perché in tutta questa campagna è stato raccontato che vendevano la benzina a 2,50 euro al litro". "Ma l'hanno detto loro...", commentano la Merlino e gli ospiti in studio a La7, non inquadrati dalla regia, accusando dunque il governo del pasticcio politico-mediatico. "Noi interveniamo contro le speculazioni di chi vende la benzina a 2,50 euro - prosegue il sottosegretario -. Ma questo nel nostro spirito era fatto anche in tutela della quasi totalità dei benzinai che si comportano bene. Se su questo c'è stato un malinteso lo chiariamo, ed è quello che stanno facendo attualmente nell'incontro con i sindacati".