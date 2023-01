Guido Crosetto gela Luca Bizzarri: "Anche quelli come te"

17 gennaio 2023 a

Mezzo Twitter italiano in rivolta contro Luca Bizzarri. Il comico genovese, ex Iene oggi presenza fissa a DiMartedì insieme all'inseparabile sodale Paolo Kessisoglu, sui sociale ha commentato l'arresto del capomafia Matteo Messina Denaro, latitante per 30 anni, con i consueti toni sarcastici e irridenti. E anche Guido Crosetto si infuria per la sua indelicatezza.

"Mi piace moltissimo il tono trionfalistico nell'aver arrestato uno che faceva il latitante da trent'anni a venti metri da casa sua. Che grande colpo". Parole che vogliono prendere di mira soprattutto i primi commenti politici, ma che risultano nei fatti altamente svilenti per i carabinieri del Ris e per gli inquirenti che erano all'inseguimento dell'unico e ultimo erede di Totò Riina da anni. Facile immaginare la difficoltà nel bucare il muro di omertà e le altissime connivenze di cui aveva goduto il Capo dei capi. Facile, ma non per Bizzarri. Che riceve, in tutta risposta, una valanga di critiche.

Tra i primi a rispondere Pigi Battista: "Bastava che chiamassero te, 'o fenomeno, e in cinque minuti sbaragliavi la mafia e pure la Ndrangheta". Tra tanti giornalisti e semplici utenti, spicca poi la replica di Crosetto, ministro della Difesa in carica: "Prova a pensare che quelli che l'hanno arrestato hanno dovuto sacrificare vita e famiglia, per anni, per arrivarci. E l'hanno fatto pensando fosse il loro dovere. Per proteggere anche gente come te. Quel lavoro ed il colpo alla mafia, meritano riconoscimento anche nei toni".

Bizzarri non molla e cita le parole di Don Luigi Ciotti, da sempre in prima linea contro la mafia: "Ciò che però un po' preoccupa è rivedere le stesse scene e reazioni di trent'anni fa: il clima di generale esultanza, l'unanime plauso dei politici, le congratulazioni e le dichiarazioni che parlano di 'grande giorno', di 'vittoria della legalità' e via dicendo. Non vorrei si ripetessero pure gli errori commessi in seguito alla cattura di Riina e Provenzano". Finita qui? No, perché al "Dillo anche a lui" con cui il comico sfida Crosetto, il ministro replica secco: "Che dice una cosa molto diversa da te...".