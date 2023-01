M5s, Beppe Grillo: consulenza da 300mila euro? Esplode il caso

19 gennaio 2023 a

Beppe Grillo avrebbe il contratto coi 5 Stelle in scadenza. Per il Movimento, infatti, il comico si occupa di consulenza per la "comunicazione". Se da una parte c'è chi vuole la sua conferma, come il leader Giuseppe Conte, dall'altra c'è chi ha espresso non pochi malumori, per via del fatto che Grillo sarebbe spesso assente nelle campagne elettorali. Stando a quanto riporta Repubblica, tra l'altro, il suo sarebbe un maxi-contratto da 300mila euro. Per l'ex premier, comunque, non ci sono dubbi: dovrebbe essere quasi certa la conferma per un altro anno, allo stesso importo.

I mal di pancia, però, ci sarebbero. Soprattutto fra gli eletti alla Camera e al Senato, "dove il budget per i collaboratori si è già ridotto a causa del taglio dei parlamentari e dove andranno messe a bilancio anche le parcelle per i grandi ex esclusi dal tetto del doppio mandato, da Paola Taverna a Vito Crimi", spiega De Cicco su Repubblica. A molti, inoltre, non andrebbe giù l'eventuale riconferma di Grillo perché quest'ultimo non avrebbe fatto granché per la comunicazione del Movimento nell'ultimo anno. A tal proposito qualcuno avrebbe preso ad esempio l'ultima campagna elettorale, quella per le Politiche, durante la quale l'Elevato non si sarebbe mai fatto vedere, avrebbe concesso solo una foto social, di spalle, con Conte.

Nessuna comparsa sarebbe prevista pure per le Regionali in Lazio e Lombardia. Qualcuno - riporta Repubblica - avrebbe fatto notare anche come sul suo blog non ci sia proprio traccia del simbolo del M5S. Mentre i post pubblicati si occuperebbero, come al solito, di massimi sistemi. Basti pensare a uno degli ultimi, intitolato "L'Elevato ha costituito la Chiesa dell'Altrove". A breve, tra l'altro, il comico sarà impegnato anche con un tour che lo porterà in giro per mezza Italia. Conte però sarebbe assolutamente soddisffatto del lavoro svolto da Grillo "dietro le quinte". "Ci sentiamo quasi tutti i giorni", avrebbe detto.