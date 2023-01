Meloni, "Marcia su Roma": cosa proiettano a scuola, è polemica

20 gennaio 2023 a

Il film Marcia su Roma del regista irlandese Mark Cousin è stato proiettato in un scuola di Sansepolcro nell'Aretino. Nella pellicola, come già vi avevamo raccontato qualche settimana fa, la leader di Fratelli d'Italia viene paragonata a Benito Mussolini. Uno schiaffo al premier e a tutto il governo. E lo schiaffo ora, dopo le polemiche al Mostra del Cinema di Venezia, sale in cattedra anche negli istituti scolastici. E così è scoppiata la bufera: "Evitare che il docu-film Marcia su Roma del regista irlandese Mark Cousin venga proiettato nelle scuole italiane durante le ore di lezione", afferma la deputata di Fratelli d'Italia, Chiara La Porta. E ancora: "Il docu-film – si legge nell’interrogazione – chiude con una comparazione provocatoria dello stile di politici moderni con quello di Benito Mussolini negli anni venti del secolo scorso".

Nel film appare come detto il volto di Giorgia Meloni e accostato a quello del Duce e secondo Fratelli d'Italia ci sarebbe "un chiaro accostamento e comparazione con Mussolini e il fascismo, paragoni pericolosi e inappropriati". Sul film proiettato in classe è intervenuta anche la Lega: "Con spirito di reciproca stima vogliamo condividere appieno l'azione che sta portando avanti il circolo di Fratelli d'Italia di Sansepolcro insieme all'onorevole Chiara La Porta. La Lega si batte da sempre contro l'abuso politico che certi insegnanti portano avanti nelle scuole, mischiato anche alle varie ideologie gender, che sempre più prepotentemente vengono inculcate nella mente dei giovani studenti", ha affermato il segretario Luca Ciavattini.

