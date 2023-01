Conte umiliato, chi lo scarica per andare col Pd

26 gennaio 2023 a

Giuseppe Conte perde pezzi. La grillina Daniela Rondinelli, eletta nel 2019 con il Movimento Cinque Stelle e ora parlamentare indipendente, lascia il gruppo dei non-iscritti ed entra nella compagine dei Socialisti e democratici. "Il mio impegno politico al Parlamento europeo continua nella casa dei Socialisti e Democratici (dove sta il Pd, ndr) per dare soluzioni ai bisogni di famiglie, imprese e territori in tempi di crisi e transizioni e per andare fino in fondo con le battaglie sociali ed economiche cruciali per riformare l’Unione europea. Le primarie del Pd sono un’occasione unica per offrire una nuova visione di futuro al Paese che cambia. L’Europa e l’Italia hanno bisogno di una sinistra dalla forte impronta riformista", scrive in una nota la Rondinelli. La quale, il 22 giugno scorso, aveva lasciato il M5S insieme all’eurodeputata Chiara Maria Gemma per aderire a Insieme per il futuro, gruppo nato dopo la scissione di Luigi Di Maio.

"Aderisco al gruppo Socialisti e Democratici dopo avere compiuto negli ultimi mesi un proficuo percorso su visione e contenuti con il Partito democratico e consolidatosi oggi con questa mia scelta", prosegue l'eurodeputata. "Ho una chiara visione di Europa: baluardo della democrazia, dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali. Protagonista indiscusso della lotta al cambiamento climatico e all’avanguardia rispetto alla trasformazione tecnologica, digitale ed energetica, affinché tali transizioni non lascino indietro nessuno".

Quindi lancia la bordata a Conte: "In un tempo in cui sembrano rafforzarsi le spinte populiste ed estremiste, l’intolleranza e il sovranismo, nonostante le contraddizioni e le palesi difficoltà nel governare le emergenze e i problemi europei e nazionali nell’interesse delle persone, sono convinta che all’Europa occorra un riformismo davvero innovatore per fare progredire nuovi modelli e politiche che mettano al centro la persona, superando le logiche dell’egoismo e dell’austerità che hanno generato più iniquità e più ingiustizia sociale ed economica. Mi assumo, quindi, l’impegno di contribuire a tutto questo, portando avanti sin da ora il mio mandato con i Socialisti e Democratici decisa ad andare fino in fondo sulle battaglie in cui ho sempre creduto e continuerò a credere", conclude la Rondinelli.