Luigi Di Maio? "Il pallino delle corse in kart": come si è ridotto

Cosa fa Luigi Di Maio fuori dai palazzi? La parentesi politica dell'ex grillino si è conclusa dopo la disfatta alle elezioni dello scorso settembre con Impegno Civico. Oggi ne parlano su Repubblica De Cicco e Pucciarelli, secondo cui "Luigi Di Maio fa le corse in kart, vecchio pallino". Sul quotidiano diretto da Molinari si legge come l'ex ministro sia forse quello che ha perso più di tutti in poco tempo. È stato ministro in tre governi e per un periodo di tempo anche capo politico del partito di maggioranza relativa, il M5s.

Di Maio, comunque, non si sarebbe dato per vinto. "A Pomigliano si fa vedere lo stretto necessario, ha tenuto la casa a Roma, zona Camilluccia (ma l’ex fidanzata Virginia Saba da un mesetto si è trasferita altrove) - si legge ancora su Repubblica -. L’agenda è fitta di colazioni di lavoro: pranzi da Ciampini, risto-bar chic dietro Montecitorio, cene a Ponte Milvio". Tra i suoi obiettivi ci sarebbe ancora quello di ricoprire l’incarico da emissario dell’Ue nel Golfo.

Intanto, però, in Europa pesa ancora parecchio lo scandalo del Qatargate. Se non dovesse andare in porto questo progetto, comunque, l'ex grillino avrebbe nel cassetto un piano B, ovvero il mondo delle consulenze e delle lobby. Qualche settimana fa avrebbe detto: "Non mi faccio logorare. Aspetto ancora una risposta dall’Ue, nei primi mesi del 2023, altrimenti farò altro". Sul fronte politico, invece, pare non senta più i compagni scissionisti di Impegno civico. Qualcuno l’avrebbe cercato, ma lui avrebbe risposto di avere bisogno di un po’ di tempo per se stesso.