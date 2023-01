Matteo Salvini asfalta la sinistra: "Regionali? Governiamo per altri 5 anni"

27 gennaio 2023 a

"Andiamo a governare per altri 5 anni. Il sondaggio c’è il 12 febbraio, c’è una sinistra che fino a qualche mese fa diceva 'abbiamo vinto, abbiamo vinto', qua si vince di tanto, con la Lega che vince ovunque". Lo ha detto il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante un punto stampa a Bergamo, replicando a chi gli chiedeva dei sondaggi in Lombardia.

"Non vado a fare il ministro la mattina guardando i sondaggi, però se sono positivi male non fa" ha sottolineato Salvini. Il leader della Lega è poi intervenuto anche sulla viabilità e come ministro dei Trasporti ha affermato: "Su Milano e Lombardia stiamo investendo tanto, pensiamo solo alla metropolitana, e da milanese mi dispiace che il sindaco stia valutando di aumentare tantissimo le tariffe. Capisco i problemi economici dei sindaci da Gori a Sala ma in un momento come questo deve essere l’ultima scelta. E poi limitare se non proibire l’utilizzo dell’auto privata per lavoro non ha senso in città come Milano e Bergamo dove la gente vorrebbe lavorare".

Infine sul codice appalti ha aggiunto: "Il nuovo codice appalti verrà approvato entro due mesi, la tutela delle imprese del territorio e una riserva degli appalti pubblici nazionali per le imprese del territorio sarà un nodo importante. I tempi verranno rispettati".