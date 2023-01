Guido Crosetto, l'insulto choc di Medvedev: "Uno sciocco raro"

28 gennaio 2023 a

Altissima tensione tra Italia e Russia. Il nostro Paese, come è noto ha rinnovato il pieno sostegno all'Ucraina con l'invio di nuove armi per mettere nell'angolo l'invasore russo che da quasi ormai un anno tiene col fiato sospeso il mondo intero con una guerra sanguinosa che non vede ancora uno spiraglio di tregua e di pace. Il nostro Paese ha inoltre siglato un accordo con la Francia per l'acquisto di almeno 700 missili Aster-30 per rafforzare le scorte dato che alcuni di questi armamenti sono destinati all'Ucarina. Il premier Giorgia Meloni continua a ribadire con forza tutto l'appoggio da parte dell'Italia all'Ucraina e di fatto questa posizione dell'Italia a quanto pare non è gradita da Mosca che arriva ad insultare con le parole di Medvedev, vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, il nostro ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Le parole di Medvedev hanno il sapore chiaro della minaccia: "Non ci sono molti sciocchi nelle strutture di potere in Europa", ha scritto l’ex presidente russo su Telegram, ma "un certo ministro della Difesa, di una certa Italia ha definito la fornitura di veicoli corazzati e altre armi all’Ucraina una prevenzione della terza guerra mondiale. Un raro eccentrico". Parole di fuoco che accendono e non poco i rapporti diplomatici tra Mosca e Roma.