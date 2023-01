Silvio Berlusconi, retroscena sul governo: "Cosa ho ottenuto"

30 gennaio 2023 a

A Quarta Repubblica ecco che c'è Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, ospite della puntata di lunedì 30 gennaio su Rete 4 non si tira indietro. Nemmeno quando Nicola Porro tira in ballo gli alleati al governo. "Sono certo, certissimo, che i nostri alleati su questi e sugli altri punti del programma, dalla giustizia alle altre importanti e grandi riforme, non saranno per noi un intralcio ma saranno dei leali compagni di viaggio".

D'altronde il lavoro procede spedito: "Io ho ottenuto che nella legge di bilancio del 2023 vi sia una prima decontribuzione parziale per le assunzioni dei giovani. Ma il nostro obiettivo rimane l’eliminazione totale di tasse e contributi per il primo impiego. Se avremo più forza all’interno della maggioranza di Governo sarà più facile per noi ottenerlo. Con questa misura, potremo garantire un futuro a molti giovani, dandogli la possibilità finalmente di realizzarsi e di realizzare i propri sogni. Perché, ce lo dobbiamo ricordare sempre, un Paese che rinuncia a investire sui propri giovani è un Paese che non ha un domani".

In ogni caso il Cavaliere, nonché ex premier, non dimentica i pensionati. A loro consiglia di votare per FI: "consiglio ai miei coetanei, a tutti i pensionati italiani di andare a votare per consegnare a Forza Italia un mandato forte e chiaro affinché possa continuare verso il traguardo di elevare la loro pensione anno dopo anno, da 600 a 700 euro, da 700 a 800 euro, da 800 a 900 euro per arrivare entro questa legislatura a 1000 euro al mese per tredici mensilità. Non sembra anche a lei un ottimo motivo perché i nostri amici anziani vadano a votare e votino per me e per Forza Italia?".