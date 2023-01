Rita Dalla Chiesa, il discorso che scuote l'Italia

31 gennaio 2023 a

a

a

Rita Dalla Chiesa è intervenuta a Montecitorio per la dichiarazione di voto sul provvedimento di istituzione di una commissione di inchiesta sulle mafie e sulle altre associazioni criminali. “A inizio legislatura - ha esordito la deputata di Forza Italia - mi sono trovata in quest’aula a chiedere, con grande emozione, di lavorare tutti insieme, senza divisioni politiche, sul problema mafia in Italia”.

"Assassino, sono infastidita": sfogo durissimo di Rita Dalla Chiesa in tv, chi massacra

“Discuteremo e ci scontreremo sicuramente - ha proseguito - su quali siano i modi migliori per contribuire a questa battaglia e per vincerla. Ma non sul fatto di parteciparvi con convinzione e con lealtà, e con tutte le nostre forze, anche al di là delle naturali divisioni tra i partiti, garantendo che mai e poi mai cercheremo su questi temi speculazioni politiche, e che ci impegneremo, senza esitazione, ad emarginare chi rema contro". La Dalla Chiesa ci ha tenuto a sottolineare che la lotta alla mafia “non deve avere né colori né simboli. Vorrei ricordare una frase che continua a rappresentare il senso più vero della lotta alla mafia”.

"Non capisco come una donna intelligente come lei...": orrore contro Rita Dalla Chiesa

Il gruppo di Forza Italia ha quindi deciso di votare a favore: “Non per atto dovuto, ma per la profonda consapevolezza del nostro dovere di contribuire al cammino di tante persone, il cammino di tutti, contro ogni mafia. Fino a che l’ultimo territorio del Paese non sarà libero da questa palude - ha chiosato la Dalla Chiesa - che inghiotte democrazia, libertà e speranze”.