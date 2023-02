Sondaggio YouTrend, cresce solo il M5s: ecco tutte le cifre

03 febbraio 2023 a

I numeri continuano a premiare il governo. Nonostante la lieve flessione che coinvolge Fratelli d'Italia e Lega, l'esecutivo non ha rivali. A confermarlo il sondaggio della Supermedia realizzata da YouTrend, mettendo a confronto vari istituti nazionali. Così il partito di Giorgia Meloni ottiene il 29,4 per cento, perdendo 2 punti decimali. Stesso -0,2 per il Carroccio a guida Matteo Salvini che scende all'8,7 per cento. Ma le forze politiche del premier e del ministro sono in buona compagnia: il Terzo Polo al 7,9 perde lo 0,1, +Europa al 2,5 (-0,1), Italexit 2,1 (-0,2) Unione Popolare 1,3 (-0,1) Noi Moderati 1,1 (-0,1).

Rimane stabile invece il Partito democratico che, almeno al momento, ferma l'emorragia di voti e si piazza al 15,8. Stessa sorte tocca a Forza Italia (7 per cento). Mentre cresce il Movimento 5 Stelle che tocca la quota 17,9 (+0,4). Come anticipato, anche se il centrodestra subisce un lieve calo, la coalizione non ha eguali. Con il 46,2 (-0,5), le forze al governo surclassano il centrosinistra 22,2 (+0,2).

I sondaggi sono stati realizzati dal 19 gennaio all'1 febbraio e riportano le cifre degli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 25 gennaio), EMG (23 e 30 gennaio), Euromedia (25 gennaio), Ipsos (25 gennaio), Noto (26 gennaio), Quorum (27 gennaio), SWG (23 e 30 gennaio) e Tecnè (21 gennaio). Tutti numeri che si riferiscono al periodo appena prima la polemica su Fratelli d'Italia e, più in particolare sul deputato Giovanni Donzelli, ma che non sembrano minare la Meloni.