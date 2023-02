Meloni: "Io allergica alla Germania?". Zittisce il giornalista tedesco

03 febbraio 2023 a

Giorgia Meloni, incalzata da un giornalista durante la conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino, ha detto chiaramente: "Francamente non ho memoria di aver detto di essere allergica alla Germania". Quindi il presidente del Consiglio ha precisato che "non sempre ciò che mi viene attribuito corrisponde a verità. Io ho detto che l’unica lingua che non sono riuscita a imparare è il tedesco. È una lingua complessa sul piano grammaticale e lo confermo. Sul tedesco ho fallito, ma non perché fossi allergica...".

Anzi, la Meloni ha ribadito che i rapporti tra Italia e Germania sono ottimi e importanti: "Sono ovviamente molto lieta di essere oggi a Berlino di aver avuto l'opportunità di questo lungo colloquio con il cancelliere Olaf Scholz, con il quale già ci siamo incontrati in diverse altre occasioni", ha spiegato il premier. "I nostri Paesi sono legati da un rapporto bilaterale di fatto esteso quasi a tutti i settori della vita pubblica e privata e che quindi è ovviamente fortemente interconnesso e molto importante per entrambi. È un partenariato caratterizzato da una strettissima interconnessione economica e che quindi rende le nostre due economie fortemente complementari e fondamentali per l'economia europea".

"I nostri due Stati hanno un forte settore industriale, sono fortemente interconnessi e abbiamo un forte interesse che i nostri rapporti vengano approfonditi", ha confermato Scholz.