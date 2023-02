Cospito? Ronzulli, la foto che umilia il Pd

04 febbraio 2023 a

Mentre il Pd e la sinistra dimostrano una maggiore sensibilità sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito e sul 41 bis, il vice ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, e i capigruppo azzurri di Senato e Camera, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, si schierano nettamente dalla parte dello Stato. I tre forzisti, come dimostra anche una foto pubblicata sul profilo Instagram della Ronzulli, si sono presentati alla Casa circondariale di Pavia per visitare l’istituto e dare ascolto e risposte alle istanze del personale e alle esigenze in termini di infrastrutture, servizi ed edilizia.

"La situazione del carcere di Pavia merita la massima attenzione; sono necessari interventi di manutenzione straordinaria per consentire che i percorsi rieducativi siano meglio garantiti e, quanto al personale, presto entreranno in organico un numero significativo di ispettori e sovraintendenti", dichiarano gli esponenti azzurri a margine della visita. "Forza Italia così ribadisce il proprio impegno in materia di giustizia, prestando la massima attenzione alle donne e agli uomini impegnati in un servizio così gravoso, nonché ai diritti fondamentali dei detenuti previsti dalla Costituzione".

"Siamo qui per verificare che questi siano luoghi in cui le persone possono riabilitare se stesse e avere una speranza di rientrare nella società", ha detto poi Alessandro Cattaneo ai microfoni del Tg3. "Forza Italia è lontana dalle strumentalizzazioni ed è vicina a un approccio garantista e umanitario".