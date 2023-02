Sondaggio-Ixè, sfida alle spalle della Meloni: i numeri

08 febbraio 2023 a

Il sorpasso del centrosinistra sul centrodestra è alquanto inverosimile. Lo conferma il sondaggio realizzato dall'istituto Ixè. I numeri infatti parlano chiaro: Fratelli d'Italia è saldamente al primo posto, al 30,1 per cento. Insomma, il leggero calo non scalfisce il partito di Giorgia Meloni, arrivato a dicembre al 30,3. Sotto, ecco che si conferma il Movimento 5 stelle con il 17,9 per cento dei voti. Anche per Giuseppe Conte si tratta di un risultato in leggero calo (-0,2) rispetto a quello rilevato a dicembre ma, comunque in aumento rispetto al risultato delle elezioni.

Piccole novità per i dem. Dopo aver arrancato per mesi, il Partito democratico registra un segno +. E così Enrico Letta prende il 16,7, guadagnando l'1,2 per cento e che riporta il M5s a poco più di un punto di distanza. Si piazza invece al quarto posto la Lega di Matteo Salvini al 7,8. Segue ancora una volta un partito al governo, ossia Forza Italia.

Gli azzurri di Silvio Berlusconi salgono al 7,5 per cento dei voti, con un +0,6 rispetto al sondaggio di dicembre. L'ultimo partito del centrodestra, Noi moderati, passa dall'1 allo 0,5 per cento dei consensi. Così, la coalizione risulta raccogliere nel complesso il 45,9 delle preferenze. È un aumento di quasi due punti rispetto al 44 delle elezioni. Per il resto del centrosinistra, il Terzo Polo formato da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi prende il 7 per cento dei consensi, in calo dello 0,7, l'Alleanza Verdi-Sinistra perde mezzo punto e passa al 3,8 e +Europa resta stabile al 2,8.