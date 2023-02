Giorgia Meloni, sfida finale: "Cosa sarà per noi il voto delle Regionali"

08 febbraio 2023 a

a

a

Andate a votare per le Regionali: questo è un referendum sul governo. Il messaggio della premier Giorgia Meloni dal palco del teatro Dal Verme di Milano è chiaro: vuole una conferma utile dopo i suoi primi 100 giorni di vita del suo esecutivo e i suoi primi "oltre cento provvedimenti". "Diteci con il voto quale è l’Italia e cosa l’Italia pensa davvero", ha detto la presidente del Consiglio nel chiudere la campagna elettorale. Durante il comizio Giorgia Meloni ha dunque invitato tutti a recarsi al seggio e votare per certificare il sostegno a un governo che spesso i giornali descrivono "in un modo completamente diverso da quello che io vedo". "Ogni giorno scopro di aver imbavagliato un ministro, multato un ministro...", sottolinea.

Video su questo argomento "Il centrodestra quando governa lo fa bene". Fontana, l'elogio della Meloni

Giorgia Meloni ha poi chiesto di giudicare lei e i suoi ministri secondo "il metro di giudizio della solidità di un governo è la velocità con cui riesce a prendere le decisioni". I provvedimenti già approvati sono per lei il segnale "di un clima completamente diverso". "Sfido chiunque a riuscire a mettere in una legge di bilancio scritta in dieci, quindici giorni le cose che avevamo promesso", ma soprattutto ad avere nello stesso tempo lavorato "su misure di carattere strategico". Questo perché, torna a ripetere, "abbiamo un orizzonte lungo. Possiamo averla, una strategia. Chi sa di avere davanti poco tempo, non può".