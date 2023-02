Massimo Giannini, vergogna-bis: il nuovo titolo contro Fazzolari

08 febbraio 2023 a

a

a

Dopo la sparata, Massimo Giannini si ritrova con la pistola scarica ma ci riprova, modello roulette russa, e titola: "Fazzolari nel mirino". Siamo al cortocircuito: prima la Stampa assicura che il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari avrebbe intenzione di far allenare gli studenti al tiro a segno nei poligoni. Una "proposta choc" smentita dal diretto interessato, anche con una lunga intervista su Libero. E il direttore della Stampa che fa? Ripropone la stessa notizia, riportando ovviamente la smentita, e suggerendo la rivolta nella maggioranza contro il meloniano. Rivolta inesistente, perché semplicemente la notizia non c'è. Schema d'attacco politico oggettivamente geniale.

Repubblica-Fatto, l'ultima spiaggia: la menzogna contro Cav e Meloni

Così come la formula utilizzata dalla Stampa per le parole di Fazzolari: "Prova a smentire". Le reazioni di Lega e Forza Italia sarebbero superate dalla secca smentita del sottosegretario, ma il quotidiano torinese non sene cura e imbastisce addirittura un retroscena sulla "insofferenza degli alleati" con tanto di virgolettato: "Ne fanno una al giorno", riferito a Fratelli d'Italia.

"Cosa inquieta dei dem in carcere". Fazzolari sospetta: "agli ordini"?

Una figuraccia per nascondere una figuraccia, insomma. Tanto che Matteo Salvini commenta ironico: "Io credo a Fazzolari, l'idea mi sembrava fuori dal mondo. Quando ho visto quella roba sono saltato dalla sedia, credo a lui più che a qualche collega giornalista". E Fazzolari, a Libero, parla di "clamoroso autogoal" dei nemici dell'esecutivo. Quella di portare gli studenti al poligono di tiro sarebbe "una proposta che non ho mai fatto. E' affascinante la capacità della sinistra di inventarsi falsità per poi crearci sopra una polemica che dura per giorni. Oggi (ieri, ndr) ho dovuto sprecare gran parte del mio tempo a smentire questa assurdità".