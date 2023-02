Elezioni Regionali 2023 Lombardia e Lazio: la diretta

13 febbraio 2023 a

I risultati delle elezioni Regionali in Lombardia e Lazio. Un test importante per il centrodestra e per il centrosinistra. L'affluenza è stata bassa. I candidati principali sono Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti in Lombardia. Francesco Rocca, Donatella Bianchi e Alessio D'Amato nel Lazio.

Ore 16.23 Moratti: "Riflettere sull'astensione"

"In attesa dei risultati del voto reale, un elemento certo emerge da queste elezioni: quasi il 60% dei cittadini lombardi non è andato a votare. Un dato su cui riflettere profondamente". È quanto scrive su Twitter, Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia per il Terzo Polo.



Ore 16.19 Lombardia, i dati sui partiti

Nel centrodestra Fratelli d'Italia è al 22,80 per cento. La Lega cresce e va al 15,40 per cento a cui va sommato il 6,60 della lista Fontana Presidente. Forza Italia al 7,40 per cento e Noi Moderati all'1,20 per cento. Nel centrosinistra Pd al 21,30 per cento, Majorino presidente al 4,80 per cento. Movimento 5 Stelle al 4,80 per cento, Verdi al 3,80 per cento.

Ore 16.03 Il ministro Lollobrigida: "Risultato conferma l'azione di Governo"

Lollobrigida: "Credo che il risultato che sta emergendo dal voto alle regionali in Lombardia e Lazio sia un divario tranquillizzante e sembra affermare che la maggior parte dei cittadini lombardi e laziali, pensi che il Governo stia facendo bene e dall'altra parte non si stia lavorato per garantire una proposta alternativa".

Ore 15.54 Prima proiezione Lombardia: Fontana fa terra bruciata

Secondo la prima proiezione Attilio Fontana al 52,3, Pierfrancesco Majorino al 34,7, Letizia Moratti al 10,6

Ore 15.37 Salvini esulta sui social

Matteo Salvini fa festa sui social postando le foto di Rocca e Fontana con una didascalia: "Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio"



Ore 15.23 Exit poll Sky tg24, Fontana verso la maggioranza assoluta

Sceondo gli exit poll realizzati da Quorum/YouTrend per Sky TG24, Il candidato del centrodestra e presidente uscente della Regione Lombardia Attilio Fontana sarebbe in netto vantaggio rispetto agli altri tre contendenti con una percentuale di voto accreditata tra il 48 e il 52 per cento. Lo sfidante dl centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino, tra il 32 e il 36 per cento, la candidata civica sostenuta dal terzo Polo, Letizia Moratti, tra il 12 e il 16 per cento, mentre la candidata di Unione Popolare, Mara Ghidorzi tra l’1 e il 3 per cento



Ore 15.20 Exit poll Opinio Rai, nel Lazio Rocca verso il trionfo

Francesco Rocca tra il 50,5 e il 54,5 per cento, Alessio D’Amato tra il 30 e il 34 per cento, Donatella Bianchi tra il 10,5 e il 14,5: sono i primissimi exit poll di Opinio Rai per il Lazio.

Ore 15.11 Exit poll Lazio, Rocca oltre il 50%

Francesco Rocca sarebbe tra il 50 e il 54%, D'Amato tra il 30 e il 34%



Ore 15.09 Exit poll Lombardia, Fontana oltre il 50%

Secondo i primi exit poll, Fontana è al 49,5%-50%, Majorino al 33%-37%



Ore 15.00 Trend Lazio, maggioranza assoluta per Rocca

Secondo i primi dati di Tg La7 Rocca nel Lazio andrebbe verso la maggioranza assoluta. D'Amato davanti alla Bianchi.



Ore 15,00 Trend Lombardia La7: Fontana oltre il 50%

Secondo i primi dati di TgLa7, Fontana sarebbe oltre il 50% in Lombardia, Majorino al 35%, Moratti al 10%



Ore 14.33 Mentana: risultati pesanti dalle urne

Enrico Mentana scalda subito i motori della sua Maratona su La7 con una frase sibillina: "Ci sono risultati molto importanti e pesanti. Da quello che ci dicono si tratta di numeri molto forti"