Regionali, Lollobrigida: "Meloni non sta benissimo, i numeri la tirano su"

Il ministro Francesco Lollobrigida commenta il trionfo del centrodestra in questa elezioni Regionali in Lombardia e Lazio: "Credo che il risultato che sta emergendo dal voto alle regionali in Lombardia e Lazio sia un divario tranquillizzante e sembra affermare che la maggior parte dei cittadini lombardi e laziali, pensi che il Governo stia facendo bene e dall'altra parte non si stia lavorato per garantire una proposta alternativa".



