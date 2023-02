Giorgia Meloni ridicolizza la sinistra: dopo il voto... la "foto" clamorosa

14 febbraio 2023 a

Altro che Festival della canzone, Sanremo si è rivelato un concentrato di propaganda progressista tra monologhi ed esibizioni calibrati sull’agenda del Pd, in particolare su quella di Elly Schlein, come rappresenta bene il meme che potete vedere qui in calce. Sul palco dell’Ariston si è visto dare del razzismo al popolo italiano, si è parlato di sessismo, di discriminazione di genere e sottogeneri, del “fascismo strisciante”. E tra Chiara Ferragni e Fedez- che ha attaccato direttamente Fratelli d’Italia - non si sa a chi dare la palma del politicamente scorretto.

E così, ecco che il web si scatena. Nell'immagine ecco Chiara Ferragni, Paola Egonu, Amadeus e il bacio in bocca tra Fedez e Rosa Chemical. Al centro, una Giorgia Meloni con ghigno beffardo. A chiarire la composizione, ammesso che ce ne sia bisogno, ci pensa il testo: "Giorgia Meloni si congratula con i sostenitori della campagna elettorale del centrodestra che hanno favorito il clamoroso successo in Lazio e Lombardia. Rassicurati anche i vertici Rai: saranno riconfermati a vita", conclude il meme.