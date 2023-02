Sangiuliano e Dante, "allora è vero che è fascio": sinistra ridicolizzata

14 febbraio 2023 a

a

a

Una disfatta clamorosa, per la sinistra, il Pd e M5s, alle elezioni regionali 2023. Una disfatta clamorosa anche per il Terzo Polo, con Letizia Moratti sotto al 10% in Lombardia e Carlo Calenda che per tutta risposta insulta gli elettori, "non sempre hanno ragione", sentenzia il leader di Azione.

A godere sono Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. La prima consolida la sua leadership, il leghista recupera in Lombardia e il Cav tiene: insomma, tutti hanno di che sorridere e soprattutto il governo, che con buona pace di gufi e retroscenisti dalla tornata elettorale esce rafforzato. E parecchio.

Il trionfo di Vittorio Sgarbi, "l'unico eletto": clamoroso in Lombardia

E sui social ovviamente si scatena l'ironia. Tra i molti meme, eccone uno firmato Osho - sempre una garanzia - che si candida ad essere tra i più divertenti ed azzeccati. Nell'immagine si vede una statua di Dante Alighieri, il quale alla Simone Inzaghi afferma: "Spiaze". E "spiaze" per il voto alle regionali, così come spiegano gli hashtag. Il dispiacere, però, è ironico, è uno sfottò. Infatti, Osho aggiunge: "Allora è vero che è fascio". Il riferimento è a Dante e alle parole di Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura che definì il poeta "fondatore del pensiero di destra", scatenando la consueta gazzarra della sinistra. E ora Sangiuliano, il centrodestra (e forse Dante Alighieri) se la ridono...