Gianfranco Fini, lo sfogo che la dice lunga: "Dalle stelle alla polvere..."

Gianfranco Fini torna a parlare e lo fa nel corso di una occasione particolare: la presentazione del libro "Io sono libero" di Giuseppe Scopelliti, già presidente della Regio Calabria ed ex sindaco di Reggio Calabria. Nel libro Scopelliti ha raccontato la sua esperienza, la lunga detenzione e soprattutto la solidarietà trovata in carcere tra i detenuti, ma anche la professionalità e la dedidizione degli agenti di polizia penitenziaria. Nel volume-intervista a cuira di Franco Attanasio, Scopelliti ha dunque ripercorso questi anni vissuti in carcere. E tra i presenti all'incontro su questo libro-confessione c'erano anche, coem ricorda il Secolo d'Italia, il fondatore di An nonché ex-presidente della Camera dei deputati Gianfranco Fini, che ha anche curato la prefazione del libro, il direttore del Riformista Piero Sansonetti, l’editorialista del Corriere della Sera Francesco Verderami, la presidente dell’associazione Brutium, Gemma Gesualdi, l’editore Walter Pellegrini.



All’incontro, moderato da Anna La Rosa, ha partecipato anche Andrea Pierleoni, presidente dell’Associazione imprese d’Italia. In sala, fra gli altri, oltre al leader Udc Lorenzo Cesa, l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, l’ex-ministro Mario Landolfi, Silvano Moffa, Gennaro Malgieri, Domenico Nania. E proprio l'ex presidente della Camera ha voluto mandare un messaggio chiaro a Scopelliti parlando di come spesso il vento della politica possa cambiare spesso: "Mi hanno sempre colpito il coraggio e la dignità con cui Beppe ha affrontato una prova così difficile come il carcere. In politica – ha affermato Fini – capita di finire dalle stelle nella polvere, ma a pochi capita di essere amati e di poter girare a testa alta nella società".