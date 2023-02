Pd, rissa per Giorgia Meloni: "Letta elogia il premier", è bufera

15 febbraio 2023 a

Nel Pd finisce in rissa per la Meloni. Ogni frase che sottolinea qualche virtù del governo o nel premier scatena la baruffa dentro il Nazareno. "C’è qualcosa che non va. Mettiamoci d’accordo compagni e amici. Se sosteniamo, io credo in modo sacrosanto, che la manovra di bilancio incentiva l’evasione, non aiuta l’economia reale e premia le rendite, colpisce i poveri e non affronta la crisi salariale. Se diciamo che il decreto Ong è contro la Costituzione, i trattati internazionali e il senso stesso di umanità. Se diciamo che esponenti del Governo, coperti dalla premier, si sono resi responsabili di comportamenti gravi e di un utilizzo inaccettabile delle istituzioni contro l’opposizione. Come si fa a dire contemporaneamente che sono capaci (di cosa?) o che sono meglio di quanto ci aspettassimo? Davvero, mettiamoci d’accordo compagni e amici", afferma il deputato del Pd, Andrea Orlando, dopo che Enrico Letta, prima, e Stefano Bonaccini questa mattina, hanno segnalato che "Giorgia Meloni è migliore del previsto e che è molto capace".

E dal Nazareno arriva la replica durissima: "Dispiace che Andrea Orlando travisi completamente le dichiarazioni di Enrico Letta al New York Times ai fini di una polemica interna che non ha alcun fondamento. Il segretario si è limitato ad esprimere al quotidiano statunitense un giudizio positivo, che peraltro conferma, sul fatto che la premier Giorgia Meloni non ha infranto le regole di bilancio e le regole dell’euro, a differenza di quanto negli anni aveva detto di fare. Basta del resto leggere per intero l’articolo, con i virgolettati testuali, perchè non sorgano fraintendimenti". Insomma, dopo la batosta alle Regionali, esplode pure la rissa dentro le mura.