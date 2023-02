M5s, il sondaggio che inchioda Giuseppe Conte: astensione, le vere cifre

18 febbraio 2023 a

Conte e M5s, addio. I sondaggi dell'Istituto Cattaneo e di Youtrend dopo le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio cancellano i grillini. I due istituti hanno verificato la percentuale delle astensioni ed è emerso che il Movimento 5 stelle è stato il partito più colpito: fra i milanesi che il 25 settembre 2022 hanno scelto il partito di Giuseppe Conte, l’80 per cento ha preferito non recarsi alle urne, riporta Il Secolo d'Italia. Insomma, il centrodestra non ha vinto grazie all'astensionismo ma sono i grillini ad aver perso perché i loro elettori non si sono recati alle urne.

E non va meglio per il Pd. "I numeri forniti dall'Istituito Cattaneo e da You Trend segnalano che in quel 58 per cento di astensionismo ci sono soprattutto ex elettori del Partito democratico e del Movimento 5stelle". La fuga dal Partito democratico, secondo l’analisi dell’Istituto Cattaneo, "è stata evidente alle elezioni regionali in Lombardia: 'è rimasto a casa il 42 per cento degli elettori del Partito democratico e delle liste di centro sinistra'".

E non finisce qui. "I flussi calcolati a partire dai dati di sezione della città di Milano – spiega Lorenzo Pregliasco di Youtrend a Il Giornale – mostrano che, rispetto alle comunali 2021, l’astensione ha colpito maggiormente gli elettori di Sala, ovvero l’elettorato di centro sinistra".