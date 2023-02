Bonaccini, testimonianza-choc: "Pioveva e gli colavano sulla faccia"

21 febbraio 2023 a

Nelle ultime ore tra i militanti del Pd si fa un gran parlare delle sopracciglia di Stefano Bonaccini, che si presume siano rifatte. Ritocchino o trucco colato? È questo l’interrogativo che si pongono i dem. Affaritaliani.it ha addirittura contattato Sonia Pignataro, esperta di dermopigmentazione estetica e ricostruttiva nonché specializzata in trucco permanente e tatuaggio delle sopracciglia.

“Mi sembra un brutto tatuaggio - è stato il suo parere - da come lo vedo in foto sembrano dei peli sgranati, dovrei vederlo di persona ma così sembra un tatuaggio sgranato”. Anche Riccardo Paccosi, attore vicino alla sinistra, si è espresso su questo “particolare” argomento: “Trovo che ‘le sopracciglia rifatte di Bonaccini’ siano la notizia che ha suscitato più interesse, da quando è iniziato il dibattito sulle primarie del Partito democratico. Il Pd può dirsi soddisfatto”.

Nel frattempo Bonaccini ha incontrato i suoi sostenitori a Cuneo, dove ha parlato di alcuni temi che ritiene fondamentali, quali lavoro, sanità, istruzione e ambiente. “La transizione ecologica è sacrosanta - ha dichiarato - ma bisogna parlare di crescita per sostenerla. In Lombardia e Lazio abbiamo perso tutti, come avviene quando vota solo il 40% delle persone. Se sarò segretario - ha chiosato Bonaccini - si tornerà a scegliere così i candidati alle elezioni".