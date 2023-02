Stefano Bonaccini, gaffe raggelante: "Bene il viaggio a Mosca"

21 febbraio 2023 a

Mancano solo cinque giorni alle primarie dem, che vedranno trionfare uno tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Ieri i due sono stati protagonisti di un confronto serrato nello studio di SkyTg24. Per quanto riguarda il governatore dell'Emilia Romagna, è apparso un po' rigido davanti alle telecamere: a catturare l'attenzione è stata soprattutto una gaffe che ha fatto su Joe Biden. "Gaffe quando parla con favore di un fantomatico viaggio di Biden a Mosca", si legge su Repubblica.

Poi, durante il giochino su chi portare a bordo del camper del Pd, Bonaccini ha fatto un nome imprevisto: “Porto Walter Veltroni, per i 7 milioni di voti persi per strada rispetto a quelli presi dal suo Pd”. In generale, comunque, il governatore è apparso netto sul sostegno a Kiev e ha insistito parecchio sull’unità del partito: “Ho già dimostrato di saper vincere tenendo unito il partito”.

Schlein, invece, che è la meno favorita, ha attaccato le correnti e ha sviato la domanda sulle alleanze: "Bisogna mettere al centro un progetto condiviso con una forte mobilitazione su temi come il salario minimo o il congedo parentale. Se vincerò il mio primo impegno sarà incalzare le altre opposizioni”. In ogni caso, pur non essendo favorita, qualche possibilità di vincere potrebbe averla nel caso in cui gli elettori dem decidessero di volere una rottura col passato.