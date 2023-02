Sondaggio Masia, scatta l'allarme nel Pd: "Mai vista una cosa così"

22 febbraio 2023 a

a

a

Fabrizio Masia ha le idee chiare: "Una cosa così non mi era mai successa". Il sondaggista presentando una rilevazione ad Agorà sulla corsa alla segreteria del Pd, ha parlato di dati chiari e definiti che danno in netto vantaggio Stefano Bonaccini. L'esperto non ha dubbi: "Quello che risulta nel testa a testa è un ampio vantaggio di Bonaccini". Poi arrivano le cifre che di certo fanno preoccupare e non poco Elly Schlein: "Il presidente della Regione Emilia-Romagna è dato al 64% contro il 34% della sua vice". E ad Agorà si commenta il dato affermando che non si era mai visto un vantaggio così netto nella corsa alla segreteria del Pd. Analisi su cui lo stesso Masia si è detto d'accordo. Bersani, Renzi e Zingaretti non sono riusciti negli anni precedenti ad accumulare un vantaggio così ampio nella corsa alla poltronissima di capo del Pd. Masia invita però alla prudenza facendo presente che "naturalmente c’è ancora una settimana di campagna elettorale e quindi ancora non è finita".

Bonaccini "spappola" Elly Schlein: il sondaggio, doccia gelata in diretta tv

Masia inoltre, ricorda che queste cifre immortalate dall'ultima rilevazione prima del gran ballo dei gazebo di domenica prossima, "riguarda gli elettori del Pd, alle primarie ci saranno però un 20-25% di elettori di altre forze che andranno a votare”. Inoltre sempre Masia ha fatto notare che un elettore su tre è ancora indeciso. Insomma la partita dai numeri appare chiusa. Ma non sono esclusi ancora colpi di scena.