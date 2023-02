Pd, Luca Lotti travolge la Schlein: "Mi cacci? Ti sto antipatico?"

23 febbraio 2023 a

Non si è nemmeno aperto il voto dei gazebo che deciderà il nuovo segretario del Pd che già è iniziata la resa dei conti. A scoperchiare il vaso di Pandora è stato Luca Lotti che rilanciando un post su Facebook ha posto domande pesantissime a Elly Schlein: "Chiedo direttamente a Elly Schlein: se vinci tu che devo fare, uscire dal Pd? Lasciare la tessera? O aspettare che sia tu a cacciarmi? È questo il clima che imporrai nel Pd da segretaria?". Lotti si riferisce ad alcune dichiarazioni rilasciata dalla stessa Schlein sul futuro del Pd a "Un giorno da pecora": "Leggo che Elly Schlein mi cita, forse in cerca di consenso o forse per gettare discredito sul suo avversario e lo fa in modo ’discriminatorio'. Ho fatto parte del periodo definito 'renziano', così come ho fatto parte del periodo precedente (avendo fondato il Pd) e successivo, come tanti altri amici e compagni che oggi sostengono lei al Congresso, come circa il 70% delle persone che hanno votato in passato ai vari Congressi e come, credo, parte degli oltre 150.000 iscritti che sono venuti a votare in questi giorni alle primarie del Partito democratico".



Lotti è un fiume in piena: "Ne ho fatto parte e non sono mai uscito dal Pd, anche quando poteva far ’comodo' uscire o quando altri mi hanno 'fatto uscire'. E restando nel Pd ho contributo a far sopravvivere il Partito democratico nelle Aule parlamentari: lo dicono i numeri e la storia, non io. Dunque, non ti sto simpatico? Non ti piaccio?". Insomma tra le mura dem si respira alta tensione. E a quanto pare la resa dei conti è solo all'inizio.