Ucraina, Mulè a Stasera Italia: "Perché mi fa impressione la Cina"

23 febbraio 2023 a

a

a

"In questo momento deve essere centrale la ricerca della pace, tutti gli sforzi sono esattamente indirizzati a quello nel sostegno che va dato all'Ucraina": Giorgio Mulè, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha parlato del conflitto ancora in corso, sottolineando la necessità di arrivare a una tregua il prima possibile, evitando così ogni tipo di escalation. In questo senso, a suo dire, starebbe facendo un buon lavoro Pechino.

Il documento segreto svela l'agghiacciante piano di Putin: chi sono i prossimi

"Mi fa molta impressione, positivamente parlando, quello che sta facendo la Cina - ha spiegato il vicepresidente della Camera -. Al di là del piano dei 12 punti consegnati dal capo della diplomazia cinese a Putin, all'assemblea generale dell'Onu, quindi nel tempio massimo del confronto internazionale, il rappresentante della Cina ha detto due cose: l'integrità territoriale deve essere rispettata e i principi della carta Onu devono essere rispettati". Il deputato di Forza Italia ha ricordato anche che il rappresentante cinese "ha detto che la priorità fondamentale è facilitare il cessate il fuoco e la cessazione immediata delle ostilità".

Nei giorni scorsi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è andata a fare visita alla città di Kiev, dove ha incontrato il presidente Zelensky. A quest'ultimo e a tutto il popolo ucraino ha ribadito il sostegno dell'Italia.