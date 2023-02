Ong, Laura Boldrini contro il governo: "La norma della vergogna"

24 febbraio 2023 a

"Puniti per aver fatto soccorsi in mare e salvato la vita di decine di persone": Laura Boldrini punta il dito contro il decreto Ong approvato ieri in Senato. Un provvedimento che la dem ha definito "la norma della vergogna che solo questo governo poteva concepire. Un accanimento contro le Ong a cui va tutta la nostra solidarietà". Questo il pensiero che la deputata del Partito democratico ha affidato ai social.

Dopo il via libera di questo decreto, è subito scattato il primo provvedimento nei confronti della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere. La comunicazione è arrivata nelle scorse ore, dopo lo sbarco del 17 febbraio ad Ancona di 48 migranti. Lo staff di Msf ha fatto sapere: "Le autorità italiane ci hanno appena comunicato che la Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, è stata raggiunta da un fermo amministrativo di venti giorni e una multa da diecimila euro. La Capitaneria di Porto di Ancona ci contesta, alla luce del nuovo decreto, di non aver fornito tutte le informazioni richieste durante l'ultima rotazione che si è conclusa con lo sbarco ad Ancona".

Totalmente diversa l'opinione di Matteo Salvini, che invece sui social ha scritto: "Ci sono organizzazioni che salvano vite e altre che lucrano sugli esseri umani, traghettandoli tra Africa ed Europa". E ancora: "Bene il decreto Ong, dopo anni di sinistra e porti spalancati l'Italia non può e non deve più essere l'unico punto di approdo degli immigrati".