Elly Schlein, la sua squadra: spunta Mattia Santori. Ecco tutti i nomi

Ora che Elly Schlein è la nuova, decima, segretaria del Partito democratico, punterà a mandare avanti la sua squadra che sarà principalmente formata da donne e da under quaranta. Tra i nomi della sua "lista", ci sono Michela Di Biase, moglie di Dario Franceschini e deputata del Pd, Stefano Vaccari, responsabile nazionale organizzazione del partito, che è peraltro legato allo sconfitto di queste primarie, Stefano Bonaccini, da uno stretto rapporto, e le Sardine, Mattia Santori in primis, ma anche Jasmine Cristallo e Mery De Martina. Uno "sgarbo" questo a Bonaccini visto che le Sardine erano nate a Bologna nel 2019 proprio per sostenere lui alle elezioni per il seconda mandato come presidente dell’Emilia-Romagna.

Secondo quanto riporta in un retroscena Il Corriere della Sera, nella squadra della Schlein dovrebbero entrare anche Nico Stumpo e Arturo Scotto di Articolo uno. Della partita dovrebbe far parte anche Giuseppe Provenzano, ex ministro per il Sud nel governo Conte due. Ma soprattutto, nella squadra della neo segretaria dem dovrebbero esserci anche molte donne per quella che lei ha sempre definito una "sinistra ecologista e femminista".

Un ruolo dovrebbe quindi andare a Stefania Bonaldi, ex sindaca di Crema, che in questa campagna ha coordinato la rete degli amministratori locali. E poi dovrebbero far parte della squadra anche Chiara Gribaudo e Chiara Braga. Un "premio" potrebbe andare al portavoce di Elly Schlein Flavio Alivernini e a Marco Furfaro, quello della famosa "mozione Schlein" che l’ha sostenuta.