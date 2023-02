Elly Schlein, underdog della sinistra? Balle: chi sono mamma e papà

27 febbraio 2023 a

a

a

Nemmeno il tempo di contare le schede e di dare lo scettro di nuova segretaria del Pd a Elly Schlein che è già cominciato il percorso di "beatificazione". Ad aprirlo è ovviamente Repubblica che titola così la vittoria della Schlein: "È lei l'underdog di sinistra". "Underdog", sì avete letto bene. A sinistra si usa già la parola tanto cara a Giorgia Meloni che l'ha sdoganata nel suo discorso di insediamento: "Rappresento ciò che gli inglesi chiamerebbero l’underdog. Lo sfavorito, che per affermarsi deve stravolgere tutti i pronostici. Intendo farlo ancora, stravolgere i pronostici", aveva detto il premier aprendo la sua esperienza di governo. Ora quella etichetta a sinistra si corre contro il tempo per attaccarla sulla pelle di Elly Schlein. Il tutto per dare peso a questa nuova segretaria che va detto affascina poco gli elettori e che è chiamata a un compito quasi impossibile: evitare la scissione del partito. Ma torniamo a "underdog", proviamo a capire il significato vero di questa parola: "Underdog è un termine inglese che indica un atleta, oppure una squadra, dato per sfavorito dai pronostici nell'ambito di una gara sportiva. La vittoria a sorpresa da parte dell'underdog viene definita upset".

Farsa-Schlein, il video-bomba del leghista: ai gazebo... lo scandalo | Guarda

Ebbene, Giorgia Meloni ha davvero rappresentato l'underdog. Cresciuta senza una figura paterna, da sola è riuscita pian piano a scalare le gerarchie della politica. Il tutto aiutando anche la mamma a casa. Una vita difficile che ha poi trovato il ristoro di una carriera politica da vero underdog capace di ribaltare i pronostici all'interno del partito prima e alle politiche poi. Elly Schlein ha invece un background del tutto diverso. Proviene da una stirpe familiare che ha avuto rapporti stretti con la politica, col mondo dell'università e col mondo delle istituzioni. Il nonno materno era Agostino Viviani, antifascista che aderì al Partito d'Azione nel 1937 e nel 1945 entrò a far parte della Consulta Nazionale. I genitori invece fanno parte del mondo accademico.

"Chi c'è davvero alle sue spalle": Nicola Porro inchioda Elly Schlein, ora tutto torna

La mamma, Maria Paola Viviani è è docente ordinario di Diritto pubblico comparato nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria ed ha insegnato per molti anni nella facoltà di Scienze politiche dell’Università di Milano. Il padre, Melvin Schlein è un politiologo e accademico statunitense. Inoltre il padre di Elly Schlein è prfessore emerito di scienza della politica e storia presso la Franklin University di Lugano e in passato è stato anche assistant director nella sede bolognese della Johns Hopkins University. Non proprio origini operaie quella della Schlein. Se poi dobbiamo raccontarci la "balla" dell'underdog, facciamolo pure.