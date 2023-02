Ghisleri, la profezia sul Pd: "Cosa accadrà molto presto". E Conte...

28 febbraio 2023 a

Dangerous! Il segnale di avvertimento per Giuseppe Conte si è acceso di rosso domenica, con l'elezione a segretaria del Partito democratico di Elly Schlein. L'outsider che molti pentastellati hanno tifato nella sfida con Stefano Bonaccini in vista di più probabili alleanze elettorali tra M5S e PD, potrebbe al contrario penalizzare proprio i CinqueStelle. La prima segretaria femminista del Pd potrebbe attingere proprio tra gli elettori grillini per spostare a sinistra il partito.

Ricordiamoci, fa notare Alessandra Ghisleri nel suo intervento per il Fatto, che "nel alle Politiche il Pd ha preso 5,3 milioni di voti, mentre domenica ha votato poco più di 1 milione di persone. La sfida sarà riuscire ad avvicinare sempre più gente senza però perdere per strada parte di quei 5 milioni di voti. Perciò Schlein avrà bisogno di includere. È giovane ed è diversa – anche per formazione politica – dai leader che l’hanno preceduta, dunque ci possiamo aspettare un tentativo di “spostare” il partito più a sinistra". "L’orizzonte", continua la sondaggista di Euromedia Research, "sono le Europee: di solito le primarie sono un evento di grande pubblicità e in questo caso c’è anche il vantaggio di una sorpresa nel risultato, perciò il Pd potrebbe trarne vantaggio nell’immediato, ma poi bisogna consolidare il dato" conclude Alessandra Ghisleri puntualizzando che "al di là delle alleanze che ha in testa Schlein, nel 2024 si vota col proporzionale".