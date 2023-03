DiMartedì, sondaggio-Pagnoncelli: il trionfo di Meloni su Schlein

02 marzo 2023 a

a

a

Nando Pagnoncelli è intervenuto a DiMartedì, la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris, per mostrare i primissimi sondaggi su Elly Schlein, in particolare quelli in cui già viene messa a confronto con Giorgia Meloni. Ovviamente la nuova segretaria del Pd parte da una posizione fortemente svantaggiata, dato che non è ancora conosciuta dalla totalità della popolazione.

La presidente del Consiglio è invece sulla cresta dell’onda: la sua popolarità è alta, così come il suo partito è nettamente il preferito dagli italiani in questo momento, navigando attorno al 30%. Pagnoncelli ha mostrato le rilevazioni basate su una serie di domande: la prima, chi rassicura di più tra Meloni e Schlein? Il 41% ha indicato la premier, il 25% la nuova segretaria del Pd e il 35% non si è espresso. Poi è stato chiesto se Schlein è considerata una persona più moderna o più ideologica: il 35% ha risposto moderna, il 29% ideologica e il 36% non si è espresso perché non la conosce abbastanza.

Inoltre è stato chiesto chi guiderebbe meglio l’Italia tra le seguenti due coalizioni: quella rappresentata da Meloni, Salvini e Berlusconi (38%) e quella guidata da Schlein-Conte-Calenda (32%). Qui il dato più interessante è forse il 30% che non si esprime. Infine Pagnoncelli ha chiesto una valutazione sulla premier Meloni: il 42% la definisce in forma, l’altro 42% invece in difficoltà e il 16% non si esprime.