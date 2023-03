Meloni e Schlein? "Nessuna differenza": Marco Rizzo travolto dagli sfottò

01 marzo 2023 a

Due donne ai vertici della politica: Giorgia Meloni premier a Palazzo Chigi e leader di Fratelli d'Italia, Elly Schlein fresca di conquista della segreteria del Pd, partito che contende al M5s il ruolo di prima forza all'opposizione. Due donne che più lontane e differenti non si potrebbe immaginare: affermazione, quest'ultima, che sembrerebbe insindacabile. Ma non per tutti...

Infatti Marco Rizzo - uno che ama spararla grossa, anzi grossissima - mostra di pensarla in modo diverso. Il presidente onorario del Partito Comunista, ex europarlamentare e oggi animatore di Democrazia sovrana popolare, dunque, dice la sua su Twitter. Un punto di vista che scatena parecchia ilarità.

Rizzo pubblica un fotomontaggio con le foto di Meloni a Schlein, definite "due facce della stessa medaglia". Incredibile, ma vero. Per il comunista entrambe, nell'ordine, sono: "Atlantista, neoliberista, pro Eu, pro euro, pro Nato, pro armi e pro Zelensky". Una semplificazione grottesca e anche falsa che, come detto, ha attirato una valanga di commenti irrisori.

Eppure Marco Rizzo non molla. E di suo pugno, al fotomontaggio, aggiunge anche quanto segue: "Differenze fondamentali? Tra Meloni e Schlein non se ne trovano. Due facce della stessa medaglia". Convinto lui...