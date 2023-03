Elly Schlein? "Subito un sms di auguri": chi esce allo scoperto, la piddina trema

01 marzo 2023 a

a

a

Tra chi si schiera con Elly Schlein, la neo-segretaria del Pd, c'è ovviamente Aboubakar Soumahoro, il deputato travolto dallo scandalo "tutto in famiglia" che vede al centro moglie e suocera. Interpellato dalla AdnKronos, va dritto al punto: "Elly Schlein? Le ho mandato subito un messaggio di auguri", spiega il deputato ora al Gruppo Misto.

"Ieri eravamo qui con gli operai della Whirlpool - riprende Soumahoro -, c'è una situazione molto delicata sulla quale chiedo, a chiunque, di dare una mano. Perché il pilastro della nostra Repubblica è il lavoro. Avevamo detto che avremmo portato gli operai in Parlamento, questo significa portare in Parlamento il tema. Parliamo di una situazione che investe tutto il Paese: parliamo di giovani, partite Iva, disparità salariale, tema per cui non dovremmo aspettare ogni volta l'8 marzo... Verso chiunque voglia impegnarsi su questi temi c'è la massima disponibilità", afferma.

Dunque l'attacco a Matteo Piantedosi e Matteo Salvini per la strage di Cutro. "Le parole del ministro Piantedosi non fanno onore al nostro Paese: che una madre, una coppia, delle persone decidano di imbarcarsi nel mezzo del Mar Mediterraneo significa che hanno ritenuto il mare più sicuro della terra. Questo pone il problema dei canali di ingresso regolare nel nostro Paese, pone il tema della disperazione. Il piano della propaganda si scontra con la realtà complessa dei processi migratori: non siamo più in campagna elettorale, siamo alla prova del governare un processo complesso quale quello dei processi migratori", attacca Soumahoro.

E ancora: "Chiediamo che il governo venga a riferire in aula su cosa è avvenuto dalle ore 22, cioè dalla segnalazione di Frontex alla guardia costiera italiana sulla presenza di quella imbarcazione. Lo vogliamo sapere per una questione di responsabilità nei confronti dei morti e del Paese, su un piano prettamente politico. Basta minacce velate nei confronti di chi informa, venga in aula dove, nel caso, dovrà minacciare tutti noi. Non solo Piantedosi, anche Salvini deve riferire in Aula su cosa è avvenuto, per una questione di trasparenza sul piano politico", conclude Aboubakar Soumahoro.