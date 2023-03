Otto e mezzo, Bersani contro Piantedosi: "Cosa fa impressione"

01 marzo 2023 a

"Oggi Schlein ha ribadito quel che è stato detto da molti esponenti del Pd e dai membri delle altre opposizioni": Pier Luigi Bersani, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato la richiesta di dimissioni fatta dalla neo segretaria del Pd al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per quanto avvenuto domenica scorsa, il naufragio dei migranti al largo delle coste calabresi.

"Un ministro che davanti a un fatto del genere dà la colpa alle vittime...", ha cominciato Bersani. Che poi ha aggiunto: "Le mamme disperate, caro Piantedosi, sono disperate per i figli prima che per loro. E non credo che debbano essere istruite da Piantedosi su come si fa la mamma...". Il suo attacco contro il titolare del Viminale, poi, è andato avanti: "Io qui vedo una inadeguatezza che fa impressione, poi non si dimette mica perché qua ormai...".

Tornando sulla tragedia di Cutro, poi, l'ospite del talk di Lilli Gruber ha chiosato: "A me vengono i brividi a pensare che ci possa essere una responsabilità diretta o indiretta di qualcuno su una cosa del genere, bisogna lasciar fare la magistratura". Nelle scorse ore, invece, è stato Matteo Salvini a invitare tutti a smettere di lanciare accuse: "Chi vuole fare polemiche, far politica su questo, lasci in pace lo Stato, la Guardia costiera".