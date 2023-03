L'aria che tira, Mario Monti: "Schlein può stravolgere la politica italiana"

06 marzo 2023 a

Mario Monti è intervenuto in collegamento a L’aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino, per commentare i principali temi di attualità. Impossibile quindi non parlare di Elly Schlein, che è sulla bocca di tutti da quando è diventata a sorpresa la nuova segretaria del Pd: “Il vigore è sempre benvenuto nella politica italiana, soprattutto se è basato non sulla forza muscolare ma su quella delle idee”.

“Adesso - ha aggiunto Monti - la difficoltà per Schlein sarà la trasformazione delle idee in azioni: è come una palla nel gioco del biliardo che muove tutte le altre, la nuova segretaria del Pd può cambiare il quadro politico italiano in un modo molto interessante”. Insomma, una vera e propria investitura, quella del loden Monti, secondo cui addirittura Elly potrebbe ribaltare la politica italiana. Convinto lui...

Tralasciando gli affari riguardanti i dem, l’ex premier ha commentato anche l’operato del governo Meloni in merito alla strage di Cutro: “È chiaro che questo risultato tragico deriva da una serie di raccordi che non funzionano”.

Monti ha spiegato a cosa si riferisce: “Dovremo capire il raccordo tra guardia di finanza e guardia costiera e se c’è qualcosa nei decreti sicurezza che contribuisce a determinare queste situazioni. Poi c’è il problema tra uno stato membro che è l’Italia e un organismo comunitario che è Frontex. Infine c’è un problema tutto interno all’Unione europea, anche tra istituzioni, con la Commissione che da tempo propone la modifica del trattato di Dublino: essendo una materia che passa all’unanimità - ha chiosato Monti - alcuni stati membri si oppongono a questa modifica”.