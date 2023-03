Con chi hanno beccato a cena la Boschi: la Roma bene impazzisce

07 marzo 2023 a

a

a

La cena galeotta di Maria Elena Boschi fa chiacchierare tutta la Roma che conta, Palazzi del potere in testa. Merito (ma la diretta interessata potrebbe pensarla diversamente) di un "agguato" di Rino Barillari, il "King" dei paparazzi che da decenni regala gioie e dolori ai vip di casa nostra.

"Non hai niente da dire?". Boschi travolge Schlein, scivolone dall'Annunziata





L'ex ministra delle Riforme del governo di Matteo Renzi, passata armi e bagagli dal Pd al nuovo partito dell'ex premier, Italia Viva, e ora nel Terzo Polo insieme al compagno di viaggio Carlo Calenda leader di Azione, è stata avvistata al celebre ristorante "Dal Bolognese" in piazza del Popolo, tempio della bella vita della Capitale e ritrovo dei big della politica e dello spettacolo. Insieme alla deputata, il signor e la signora Berruti. Vale a dire, per chi si è perso qualche puntata del gossip, i genitori dell'attore (bellone) Giulio Berruti. Di fatto, dunque, un pranzo con i futuri suoceri. Già, perché la paparazzata di Barillari vale per gli esperti di pettegolezzi quasi quanto un annuncio di nozze imminenti. Grandi sorrisi a tavola, clima assai disteso: tutto sembra condurre verso l'altare.

"Cosa le auguro". Durissimo scontro tra Boschi e Donzelli da Vespa

Anche perché poche settimane fa Boschi e Berruti erano stati pizzicati dopo la cena per festeggiare il compleanno dell'attore e i fotografi li avevano immortalati mentre si scambiavano baci appassionati per strada. Il sogno confessato da Maria Elena a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 qualche tempo fa ("Il desiderio di diventare mamma c’è da tanto tempo, da sempre. E accanto a Giulio viene ancora più naturale pensarci") è sempre più vicino.